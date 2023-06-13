В ближайшую неделю на территории Удмуртии снова ожидаются заморозки

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Ночные заморозки в июне недавно застали дачников Удмуртии врасплох. Ночами столбик термометра опускался до -3°С. Будут ли еще такие сюрпризы, мы узнали в гидрометцентре Удмуртии.

Синоптики вероятность новых заморозков, к сожалению, подтвердили. Тем не менее, ночи будет не настолько холодными, как в минувшие выходные.

«На текущей неделе в Удмуртии будет наблюдаться большой контраст между ночными и дневными температурами с тенденцией поднятия общего температурного фона. Ближайшей ночью местами на территории республики сохранятся заморозки на почве до 0..-1°С, а также есть вероятность заморозков на почве в ночь на 16 июня и в ночь на 18 июня. Осадки при этом маловероятны», – сообщили в пресс-службе республиканского гидрометцентра.

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