Жители 196 домов Ижевска останутся без горячей воды с 13 по 27 июня

ГВС отключат примерно на две недели Фото: Архив КП

Энергетики Ижевска продолжают проверки теплосетей на прочность. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии, в ближайшие две недели в центральных и северных микрорайонах столицы Удмуртии пройдет сразу два этапа гидравлических испытаний.

На время работ на теплосетях в ближайших домах приостановят подачу ГВС. Так, в период с 13 по 26 июня без горячей воды останутся горожане, проживающие по следующим адресам:

50 лет Октября 6а, 15, 21

Базисная 13, 13а, 17, 31а

Бородина 19, 21, 25

Зенитная 5а, 9, 9а, 11

К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272

Коммунаров 224, 224Б, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 313а, 315

Кооперативная 1, 3, 5, 7, 9

Красногеройская 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111а

Ленина 75, 77, 77а, 79, 81

Лихвинцева 25, 76

Наговицына 2, 4, 6, 8, 10

Парковая 1, 3, 7, 9

Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243

Свободы 228

Советская 43, 45, 49, 64, 66

Спартаковский пер.2

Тельмана 12, 14, 16

Удмуртская 247, 247а, 247Б, 247в, 247г, 249, 252а, 264а, 264Б, 266, 268, 272, 366

Фронтовая 2, 4

Широкий 36, 38, 40.

И в период с 14 по 27 июня подачу ГВС приостановят в домах на улицах:

10 лет Октября 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26

Буммашевская 11, 13, 15, 15а, 15Б, 17, 17а, 19, 21, 23

Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а

Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 35а

Северный пер. 55, 57, 59, 61

Удмуртская 255, 257, 257а, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302

Холмогорова 47, 55, 70, 96, 96к.2, 98.

Всего без горячей воды останутся жильцы 196 домов по всему Ижевску. горожан просят соблюдать меры безопасности и не приближаться к раскопам.

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