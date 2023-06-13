4,8 млн рублей заплатит мастер муниципального предприятия за смерть сотрудника

Обвиняемого приговорили к условному сроку лишения свободы. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Можге за смерть слесаря во время проведения работ осудили мастера МУП «Теплосервис». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 4 апреля 2023 года потерпевший отправился на выполнение земляных работ в селе Алнаши. Обвиняемый был ответственен за обеспечение безопасности, но несмотря на это, он не укрепил стенки котлована деревянными щитами и не установил откосы. В результате слесаря засыпало землей при отслоении грунта, что привело к смерти от механической асфиксии и перелому грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

Мастера МУП признали виновным по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, а также обязал выплатить семье погибшего 4,8 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил.

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