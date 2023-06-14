Погода в Ижевске на день: 14 июня ожидается переменная облачность и до +24 градусов

Прогноз для ижевчан на среду Фото: Мария ЛЕНЦ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на среду.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 14 июня в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем составит +22.. +24°С. Скорость южного ветра достигнет 4-9 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +8°С. Ветер изменит направление на западное и снизит скорость до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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