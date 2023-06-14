Детский хор из Ижевска прошел в финал Всероссийского конкурса

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Ижевский хор «Голоса» прошел в финал Всероссийского конкурса «Битва хоров» 2023. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

В коллективе поют и танцуют около 70 артистов. По словам руководителя региона, это один из самых больших детских хоров Республики.

«Хор дважды попадал в тридцатку лучших хоров России, в прошлом году выступал на ВДНХ», – сообщил Бречалов.

Отметим, что ранее хор получил от администрации Ижевска грант как одаренный творческий коллектив.

«Очень приятно, что именно на городском уровне нас выделили и отметили из всех коллективов. Это мотивирует, хочется работать еще больше!» — поделилась руководитель коллектива Наталья Викторовна.

12 июня на Центральной площади столицы Удмуртии открылась фотовыставка, посвященная юным талантам региона. Ребята из «Голосов» тоже представлены на одном из стендов галереи.

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