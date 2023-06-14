В Ижевске восстановили мемориал оружейника Драгунова на Хохряковском кладбище

Фото: Фарит Губаев ВКонтакте
Мемориал известного ижевского конструктора–оружейника Евгения Драгунова на Хохряковском кладбище восстановили. Об этом сообщает председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев.
За помощью обратились родные оружейника, в том числе сын Евгения Федоровича – Михаил Драгунов. Специалисты восстановили мраморную плитку и укрепили отходившие отделочные камни на памятнике.
Фото: Фарит Губаев ВКонтакте
«Рад, что ко Дню России и Дню города мемориал Лауреата Государственной премии Российской Федерации, Почетного гражданина Ижевска Евгения Федоровича Драгунова был приведен в порядок», – сообщил Губаев.
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