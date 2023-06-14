Пожар площадью 240 кв.м произошел в здании в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии
13 июня, в 16:00 в деревне Калашур Киясовского района произошел пожар – загорелось неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пламя повредило кровлю постройки на 240 кв.м. Тушить возгорание помогали добровольцы.
По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ неизвестными. О наличии пострадавших не сообщается.
Всего за минувшие дежурные сутки в регионе произошло 11 пожаров. Одними из наиболее серьезных можно назвать происшествия в многоквартирных домах в Ижевске.
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