Водитель легковушки сбила 14-летнего подростка на питбайке в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 июня, в 13:20 на улице Рябиновая в деревне Чемошур в Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по региону.

54-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка на питабайке «Kayo». Водитель пыталась обогнать пострадавшего, а он в свою очередь поворачивал налево. В ведомстве отметили, что подросток пошел на маневр без указательного сигнала.

В результате ДТП водитель питбайка получил травмы, госпитализирован.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два возгорания в многоквартирных домах Ижевска произошло 13 июня

В Удмуртию приедет первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут

Водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка в Широком переулке в Ижевске