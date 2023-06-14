Жильцы домов в Удмуртии смогут проводить собрания в приложении

Сейчас сервис работает в пилотном режиме Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии появится функция онлайн-голосования для собственников жилья. Об этом сообщает председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Воспользоваться нововведением можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое можно скачать по ссылке. Сейчас сервис работает в пилотном режиме, но его пользователи могут воспользоваться рядом услуг. В их числе:

– оплата счетов ЖКХ

– получение отчетов о работе УК

– передача показаний счетчиков

– направление обращений в УК

– просмотр протоколов общих собраний собственников жилья.

«Пока вместе с управляющими организациями актуализируем в системе ГИС ЖКХ кадастровые номера многоквартирных домов и жилых помещений. Как только завершим процесс – сможем все запустить», – сообщил Семенов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два возгорания в многоквартирных домах Ижевска произошло 13 июня

В Удмуртию приедет первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут

Водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка в Широком переулке в Ижевске