Жильцы домов в Удмуртии смогут проводить собрания в приложении

Сейчас сервис работает в пилотном режиме
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии появится функция онлайн-голосования для собственников жилья. Об этом сообщает председатель правительства региона Ярослав Семенов.
Воспользоваться нововведением можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое можно скачать по ссылке. Сейчас сервис работает в пилотном режиме, но его пользователи могут воспользоваться рядом услуг. В их числе:
– оплата счетов ЖКХ
– получение отчетов о работе УК
– передача показаний счетчиков
– направление обращений в УК
– просмотр протоколов общих собраний собственников жилья.
«Пока вместе с управляющими организациями актуализируем в системе ГИС ЖКХ кадастровые номера многоквартирных домов и жилых помещений. Как только завершим процесс – сможем все запустить», – сообщил Семенов.
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