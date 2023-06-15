43-летнего жителя Ижевска осудили за негативный комментарий в интернете о православной церкви

Ижевчанина оштрафовали на 12 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за негативный комментарий в интернете привлекли к административной ответственности 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда столицы Удмуртии.

В июле 2022 года мужчина негативно высказался о русской православной церкви в комментариях под постом ВКонтакте. В словах мужчины имелись «признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенной по смешанному основанию классификации»– в данном случае по признаку отношения к религии.

В судебном заседании обвиняемый раскаялся и признал вину. Суд признал мужчину виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и оштрафовал на 12 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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