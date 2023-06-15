Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 2:35

43-летнего жителя Ижевска осудили за негативный комментарий в интернете о православной церкви

Мужчина высказался под постом ВКонтакте
Виола Романова
Ижевчанина оштрафовали на 12 тысяч рублей

Ижевчанина оштрафовали на 12 тысяч рублей

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за негативный комментарий в интернете привлекли к административной ответственности 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда столицы Удмуртии.

В июле 2022 года мужчина негативно высказался о русской православной церкви в комментариях под постом ВКонтакте. В словах мужчины имелись «признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенной по смешанному основанию классификации»– в данном случае по признаку отношения к религии.

В судебном заседании обвиняемый раскаялся и признал вину. Суд признал мужчину виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и оштрафовал на 12 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске восстановили мемориал оружейника Драгунова на Хохряковском кладбище

Жильцы домов в Удмуртии смогут проводить собрания в приложении

«Не знала, что будут платить»: самый молодой донор Удмуртии рассказала свою историю