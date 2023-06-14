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Общество14 июня 2023 7:31

«Не знала, что будут платить»: самый молодой донор Удмуртии рассказала свою историю

Самым молодым донором республики стала жительница Ижевска Полина Башорина
Источник:kp.ru
Полина Башорина, самый молодой донор Удмуртии

Полина Башорина, самый молодой донор Удмуртии

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. «Комсомолка» встретилась с Полиной Башориной, самым молодым донором Удмуртии, и узнала, что ее подтолкнуло к донации и почему она это делает.

«Папа, я все решила»

Впервые сдавать кровь Полина пошла буквально через несколько месяцев после своего 18-летия. Говорит, сделать это решила еще в детстве – ведь так можно спасти чью-то жизнь.

Полина закончила музыкальную школу по классу синтезатора

Полина закончила музыкальную школу по классу синтезатора

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Когда я была маленькой, я хотела стать медиком. Мне было интересно наблюдать, как работают врачи. А в 5 классе я по телевизору увидела сюжет, в котором рассказывали про доноров. Я подумала, как это круто – помогать людям, при этом почти ничего не делая», – улыбается Полина.

Именно с этого времени тогда еще девочка Поля твердо решила: как только можно будет, она пойдет сдавать кровь.

И вот он, заветный день рождения, 18 лет! Полина начала «шерстить» интернет, чтобы побольше узнать о процедуре. Затем позвонила на республиканскую станцию переливания крови, записалась на прием и рассказала о своем желании родителям.

«Мама поддержала меня, а вот у папы сначала было миллион вопросов, ведь в нашей семье никто донорством не занимается. Но я ему четко сказала: «Папа, я все решила».

Сдает не кровь, а плазму

На станции переливания крови можно сдать как кровь, так и плазму

На станции переливания крови можно сдать как кровь, так и плазму

Фото: Архив КП

В больницу Полина пошла одна. Признается, было чуть-чуть страшно и волнительно – все-таки первый раз!

«Но на станции переливания крови очень хорошие врачи работают. Мне все рассказывали, показывали, объясняли, что делают. Крутые люди», – говорит девушка.

В больнице ей посоветовали сдать не кровь, а плазму – сказали, что в ней потребность больше и она применяется при лечении тяжелейших заболеваний. Полина согласилась. Процедура забора плазмы более длительная и отличается от обычной донации. У человека забирается кровь, потом она помещается в специальную центрифугу, где компоненты крови отделяются друг от друга. А потом эту же кровь, правда, без питательных веществ, донору вливают обратно.

«Это не больно для меня. Врачи постоянно спрашивали, как я себя чувствую. А мне было замечательно! Меня не пугает ни вид крови, ни медицинские манипуляции, я к ним совершенно спокойно отношусь. В последний раз, когда ходила на очередную сдачу, сразу пошла на работу».

У Полины редкая кровь – четвертая, положительная

У Полины редкая кровь – четвертая, положительная

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пока Полина сдала кровь только два раза. Во-первых, это нельзя делать часто. Во-вторых, в крови не должно быть даже намека на вирус. И если кто-то дома болеет или недавно переболел, на сдачу идти нельзя. Кроме этого, доноры не должны иметь вредных привычек, а незадолго до сдачи нельзя есть определенные продукты – жирное, острое, копченое, шоколад, бананы, финики, майонез, яйца, сметану, сыры и фастфуд.

«Возможно, некоторые идут сдавать кровь из-за денег или из-за дополнительных выходных дней на работе. Но я думаю, большинство это делают, потому что хотят просто помогать людям, особенно, когда у тебя редкая кровь и она срочно нужна больным. Я кстати, не знала про деньги. И когда мне сказали идти в кассу, я удивилась: я что, еще платить должна?» – смеется Поля.

Если вы хотите стать донором крови или плазмы, то всю информацию можно найти на сайте udmrspk.ru

Если вы хотите стать донором крови или плазмы, то всю информацию можно найти на сайте udmrspk.ru

Фото: Архив КП

Самый молодой донор Удмуртии

О том, что она самый молодой донор нашей республики, Полина узнала только в апреле этого года. Ее пригласили сделать пару фотографий в больнице. Оказалось, что снимки пойдут для постов главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Удивилась, конечно. Звонила маме и говорила: «Представляешь, да?!» А когда пост вышел, мне начали писать: «Полина, ничего себе, обалдеть!» Я ведь никому из друзей не рассказывала. Однокурсники спрашивали, почему я пропускала пары, но я всегда отшучивалась. Честно, мне льстит это звание. Но на самом деле я думаю, что я уже не самый молодой донор. Наверняка есть ребята, которым по 18 лет, и они тоже сдают кровь», – улыбается девушка.

Тот самый пост у главы Удмуртии

Тот самый пост у главы Удмуртии

Полина признается, что очень любит людей, наблюдать за ними, а еще помогать им. И если видит, что человеку нужна помощь, обязательно подойдет.

«Мне часто говорят, что я альтруист. Возможно, так и есть. Но если так будет поступать каждый, то и мир будет лучше, люди будут добрее. Поэтому я считаю важным любить мир, любить людей вокруг, любить себя, просто быть хорошим человеком».

В свободное время Полина делает картины из алмазной мозаики

В свободное время Полина делает картины из алмазной мозаики

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полина не станет врачом – в школе она поняла, что не любит биологию (это один из главных предметов в медицинском вузе – прим. ред.). Сейчас она учится в торгово-экономическом техникуме. Зато она станет почетным донором. По крайней мере, она об этом мечтает.

«Я – донор! Я помогаю людям! Это так здорово звучит и престижно!»

Донором может стать почти каждый человек!

Донором может стать почти каждый человек!

Фото: Архив КП

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