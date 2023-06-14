«Не знала, что будут платить»: самый молодой донор Удмуртии рассказала свою историю

Полина Башорина, самый молодой донор Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. «Комсомолка» встретилась с Полиной Башориной, самым молодым донором Удмуртии, и узнала, что ее подтолкнуло к донации и почему она это делает.

«Папа, я все решила»

Впервые сдавать кровь Полина пошла буквально через несколько месяцев после своего 18-летия. Говорит, сделать это решила еще в детстве – ведь так можно спасти чью-то жизнь.

Полина закончила музыкальную школу по классу синтезатора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Когда я была маленькой, я хотела стать медиком. Мне было интересно наблюдать, как работают врачи. А в 5 классе я по телевизору увидела сюжет, в котором рассказывали про доноров. Я подумала, как это круто – помогать людям, при этом почти ничего не делая», – улыбается Полина.

Именно с этого времени тогда еще девочка Поля твердо решила: как только можно будет, она пойдет сдавать кровь.

И вот он, заветный день рождения, 18 лет! Полина начала «шерстить» интернет, чтобы побольше узнать о процедуре. Затем позвонила на республиканскую станцию переливания крови, записалась на прием и рассказала о своем желании родителям.

«Мама поддержала меня, а вот у папы сначала было миллион вопросов, ведь в нашей семье никто донорством не занимается. Но я ему четко сказала: «Папа, я все решила».

Сдает не кровь, а плазму

На станции переливания крови можно сдать как кровь, так и плазму Фото: Архив КП

В больницу Полина пошла одна. Признается, было чуть-чуть страшно и волнительно – все-таки первый раз!

«Но на станции переливания крови очень хорошие врачи работают. Мне все рассказывали, показывали, объясняли, что делают. Крутые люди», – говорит девушка.

В больнице ей посоветовали сдать не кровь, а плазму – сказали, что в ней потребность больше и она применяется при лечении тяжелейших заболеваний. Полина согласилась. Процедура забора плазмы более длительная и отличается от обычной донации. У человека забирается кровь, потом она помещается в специальную центрифугу, где компоненты крови отделяются друг от друга. А потом эту же кровь, правда, без питательных веществ, донору вливают обратно.

«Это не больно для меня. Врачи постоянно спрашивали, как я себя чувствую. А мне было замечательно! Меня не пугает ни вид крови, ни медицинские манипуляции, я к ним совершенно спокойно отношусь. В последний раз, когда ходила на очередную сдачу, сразу пошла на работу».

У Полины редкая кровь – четвертая, положительная Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пока Полина сдала кровь только два раза. Во-первых, это нельзя делать часто. Во-вторых, в крови не должно быть даже намека на вирус. И если кто-то дома болеет или недавно переболел, на сдачу идти нельзя. Кроме этого, доноры не должны иметь вредных привычек, а незадолго до сдачи нельзя есть определенные продукты – жирное, острое, копченое, шоколад, бананы, финики, майонез, яйца, сметану, сыры и фастфуд.

«Возможно, некоторые идут сдавать кровь из-за денег или из-за дополнительных выходных дней на работе. Но я думаю, большинство это делают, потому что хотят просто помогать людям, особенно, когда у тебя редкая кровь и она срочно нужна больным. Я кстати, не знала про деньги. И когда мне сказали идти в кассу, я удивилась: я что, еще платить должна?» – смеется Поля.

Если вы хотите стать донором крови или плазмы, то всю информацию можно найти на сайте udmrspk.ru Фото: Архив КП

Самый молодой донор Удмуртии

О том, что она самый молодой донор нашей республики, Полина узнала только в апреле этого года. Ее пригласили сделать пару фотографий в больнице. Оказалось, что снимки пойдут для постов главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Удивилась, конечно. Звонила маме и говорила: «Представляешь, да?!» А когда пост вышел, мне начали писать: «Полина, ничего себе, обалдеть!» Я ведь никому из друзей не рассказывала. Однокурсники спрашивали, почему я пропускала пары, но я всегда отшучивалась. Честно, мне льстит это звание. Но на самом деле я думаю, что я уже не самый молодой донор. Наверняка есть ребята, которым по 18 лет, и они тоже сдают кровь», – улыбается девушка.

Тот самый пост у главы Удмуртии

Полина признается, что очень любит людей, наблюдать за ними, а еще помогать им. И если видит, что человеку нужна помощь, обязательно подойдет.

«Мне часто говорят, что я альтруист. Возможно, так и есть. Но если так будет поступать каждый, то и мир будет лучше, люди будут добрее. Поэтому я считаю важным любить мир, любить людей вокруг, любить себя, просто быть хорошим человеком».

В свободное время Полина делает картины из алмазной мозаики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полина не станет врачом – в школе она поняла, что не любит биологию (это один из главных предметов в медицинском вузе – прим. ред.). Сейчас она учится в торгово-экономическом техникуме. Зато она станет почетным донором. По крайней мере, она об этом мечтает.

«Я – донор! Я помогаю людям! Это так здорово звучит и престижно!»

Донором может стать почти каждый человек! Фото: Архив КП

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