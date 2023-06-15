Двухквартирный дом сгорел в Удмуртии из-за игр ребенка с зажигалкой

Мальчик случайно поджег сено в сарае Фото: Мария Бакланова

14 июня, в 16:20 на Советской улице в деревне Лолошур-Возжи Граховского района загорелся двухквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К моменту приезда на место пожарных надворные постройки на участке уже были объяты огнем. Узнав, что внутри дома находится человек, водитель отдельного поста тут же кинулся на помощь. Мужчина разбил окно, залез в дом и разбудил спящего хозяина жилья. К счастью, тот не успел надышаться угаром.

«Население и добровольцы активно оказывали помощь в тушении пожара до приезда огнеборцев, но пламя охватило частные постройки мгновенно, так как пожар начался в сарае, где находилось сено. Плюс, способствовали идеальные факторы для распространения огня: плотная деревянная постройка и сухая, ветреная погода, – сообщил инспектор госпожнадзора по Граховскому району Вячеслав Поселяющев.

Причиной возгорания стала шалость ребенка 2015 года рождения – самого старшего из четырех детей проживающей в доме семьи. Мама ушла в детский сад за младшими, а отец спал дома. Мальчик взял в руки зажигалку и отправился в сарай. Там пламя попало на сено и быстро распространилось по постройке. Ребенок попытался потушить огонь самостоятельно, но затем все же позвал на помощь соседей. В результате пожара без крова над головой остались две семьи – сгорели дом и имущество.

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