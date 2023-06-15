В Ижевске увеличилось количество покусанных животными детей

Чаще всего детей кусали за руки, ноги и лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в РДКБ Ижевска из-за укусов собак и кошек обратились 170 детей. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

За последние годы число пострадавших значительно выросло, За аналогичный период 2021 года от укусов животных пострадали 135 детей, а в 2022 – 150. Чаще всего ребят кусали за руки, ноги и лицо.

Пинчук настоятельно рекомендует в таких случаях обращаться за медицинской помощью, даже если родители уверены, что рана неглубокая. Первый из 40 уколов от бешенства ставят в стационаре. Детям из Ижевска и Завьяловского района помощь оказывается в РДКБ в Ижевске, а ребятам из других населенных пунктов – в городских и районных больницах.

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