В Ижевске завершились поиски 7-летнего мальчика, который убежал из дома

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Фото: МВД по Удмуртии

Сотрудники полиции рассказали, как нашли пропавшего в Ижевске 7-летнего мальчика. Информация об этом появилась на сайте МВД по Удмуртии.

В полночь 15 июня ребенок вышел из дома на улице Орджоникидзе и ушел в неизвестном направлении. Поисками ребенка занялись не только сотрудники ПСО, но и все наружные службы полиции. Стражи порядка искали мальчика в торговых точках и подъездах домов. Патрульные, которые находились недалеко от дома пропавшего, тут же приступили к опросу прохожих и просмотру видеокамер.

К счастью, ребенка удалось найти. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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