Водитель грузовика сбил 70-летнюю пенсионерку на Ракетной улице в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 июня, в 13:40 на Ракетной улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Напротив дома №14 46-летний водитель грузовика «МАЗ» сбил 70-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пожилая женщина получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам о скоростном ограничении в 20 км/ч на дворовых территориях и в жилых зонах.

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