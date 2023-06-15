Остановку транспорта запретили на улице Вадима Сивкова в Ижевске

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» Фото: Архив КП

Парковку транспорта запретили на участке между домами №184 и 188 на улице Вадима Сивкова в Ижевске. Соответствующее постановление за подписью врио главы города Владимира Гуляева опубликовали на сайте администрации столицы Удмуртии.

Фото: администрация Ижевска

Власти приняли данное решение для обеспечения безопасности на участке. Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Контроль за работами возложили на управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

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