Остановку транспорта запретили на улице Вадима Сивкова в Ижевске

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Фото: Архив КП
Парковку транспорта запретили на участке между домами №184 и 188 на улице Вадима Сивкова в Ижевске. Соответствующее постановление за подписью врио главы города Владимира Гуляева опубликовали на сайте администрации столицы Удмуртии.
Фото: администрация Ижевска
Власти приняли данное решение для обеспечения безопасности на участке. Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Контроль за работами возложили на управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
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