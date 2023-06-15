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НовостиОбщество15 июня 2023 12:04

На вокзале в Ижевске уложат брусчатку и установят указатели для слабовидящих

А еще разобрались, почему поезда стали приходить не на первый железнодорожный путь
Анастасия Захарова
Мост оборудован направляющими для чемоданов, но, судя по жалобам горожан, этого недостаточно

Мост оборудован направляющими для чемоданов, но, судя по жалобам горожан, этого недостаточно

Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска жалуются на подход к отдаленным платформам на вокзале.

«Ехал в Москву. Поезд приехал куда-то на третий путь, и всем надо тащиться по переходу с чемоданами. Причем там одни ступеньки, без пандусов. Доступная среда? Не, не слышали», – рассказал нам читатель Михаил.

В пресс-службе Горьковской железной дороги «Комсомолке» рассказали, что работы по созданию доступной среды идут постепенно. Сейчас, например, меняют покрытие на перроне: там уложат брусчатку и указатели для слабовидящих.

А вот по поводу доступности для инвалидов-колясочников пока сложнее, да и просто для людей с тяжелыми чемоданами – тоже. На платформу № 2 ведет настил, а на платформы № 1 и № 3 – мост. Мост оборудован направляющими для чемоданов. Но этого явно недостаточно, судя по жалобам читателей. Увы, обновление пока не планируется – сейчас идут работы только по содержанию.

Конечно, оба вокзала оборудованы пандусами со стороны города, а главный корпус – спуском на перрон (пригородный и так находится на одном уровне с ним). На платформах № 2 и № 3 есть указатели для слабовидящих. Также маломобильные пассажиры могут обратиться за помощью – для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности РЖД.

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