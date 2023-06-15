На вокзале в Ижевске уложат брусчатку и установят указатели для слабовидящих

Мост оборудован направляющими для чемоданов, но, судя по жалобам горожан, этого недостаточно Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска жалуются на подход к отдаленным платформам на вокзале.

«Ехал в Москву. Поезд приехал куда-то на третий путь, и всем надо тащиться по переходу с чемоданами. Причем там одни ступеньки, без пандусов. Доступная среда? Не, не слышали», – рассказал нам читатель Михаил.

В пресс-службе Горьковской железной дороги «Комсомолке» рассказали, что работы по созданию доступной среды идут постепенно. Сейчас, например, меняют покрытие на перроне: там уложат брусчатку и указатели для слабовидящих.

А вот по поводу доступности для инвалидов-колясочников пока сложнее, да и просто для людей с тяжелыми чемоданами – тоже. На платформу № 2 ведет настил, а на платформы № 1 и № 3 – мост. Мост оборудован направляющими для чемоданов. Но этого явно недостаточно, судя по жалобам читателей. Увы, обновление пока не планируется – сейчас идут работы только по содержанию.

Конечно, оба вокзала оборудованы пандусами со стороны города, а главный корпус – спуском на перрон (пригородный и так находится на одном уровне с ним). На платформах № 2 и № 3 есть указатели для слабовидящих. Также маломобильные пассажиры могут обратиться за помощью – для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности РЖД.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске завершились поиски 7-летнего мальчика, который убежал из дома

В Ижевске увеличилось число покусанных животными детей

Пенсия на дом: нужно ли целыми днями ждать почтальона