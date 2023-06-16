Из Свято-Никольского храма в Удмуртии украли икону

Украденная икона. Фото: администрация Вавожского района

Неизвестный мужчина похитил из Свято-Никольского храма в селе Вавож икону. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

Инцидент произошел 13 июня в 12:30. Неизвестный мужчина среднего возраста в голубой футболке поло посетил храм и вынес из него святыню. Во время совершения преступления злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник. Фото: администрация Вавожского района

Полиция просит граждан помочь с установлением личности похитителя. Если вы узнали злоумышленника или располагаете данными о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (34155) 2-10-02 или +7 999 362-64-86.

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