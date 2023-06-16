Пожар площадью 1,5 тыс. кв.м произошел в производственном здании в Удмуртии

Разбирать строительные конструкции помогали добровольцы. Фото: МЧС Удмуртии

15 июня в поселке Ува произошел крупный пожар – на Станционной улице загорелось производственное здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило кровлю постройки на 1 500 кв. м и повредило строительные материалы на 10 кв.м. Пожарные экстренно вынесли из горящего здания два газовых баллона на 40 и 50 литров.

Фото: МЧС Удмуртии

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электрокабелей. Для заправки автоцистерн пожарные отправлялись к пруду, который находится на расстоянии 390 м от здания. Разбирать строительные конструкции помогали добровольцы.

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