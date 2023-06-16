Артиллерийский снаряд обнаружил житель Удмуртии во дворе дома

Боеприпас уничтожили накладным зарядом. Фото: Управление росгвардии по Удмуртии
15 июня житель деревни Кварса Воткинского района обнаружил во дворе собственного дома боеприпас времен гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
Опасная находка обнаружилась во время проведения хозяйственных работ. Мужчина тут же сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, и группа разминирования ОМОН отправилась на место.
«Взрывотехники росгвардии идентифицировали находку как 85-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, со следами сильной коррозии корпуса. Боеприпас представлял опасность для окружающих граждан», – сообщают специалисты.
Снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом. Напомним, ранее подобный артиллерийский снаряд обнаружил житель деревни Люлли – боеприпас находился в огороде мужчины.
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