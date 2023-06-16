10 лет колонии грозит жителю Сарапула за попытку угона грузовика без колес

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: МВД по Удмуртии

В Сарапуле в покушении на кражу подозревают 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Предприниматель из Сарапула обратился в полицию и сообщил, что неизвестные пытались похитить с его участка грузовик «ЗИЛ» и другое имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленники нацелились на автомобиль без двигателя и колес, 30-литровую металлическую бочку и другие изделия. Преступники пытались вывезти имущество с участка на манипуляторе, но были вовремя замечены соседями.

В ходе расследования был задержан безработный, ранее судимый местный житель. По версии следствия, подозреваемый заказал манипулятор, сообщив водителю, что собственником имущества является он. Похищенное злоумышленник планировал сдать в пункт приема металла. Потерпевший оценил имущество на сумму более 500 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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