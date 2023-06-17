Сотрудница можгинского центра выплат присвоила деньги малообеспеченных семей

Ей назначили наказание в виде лишения свободы. Фото: архив редакции

Крупную сумму денег присвоила сотрудница можгинского центра выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

Женщина с помощью мошенничества получила деньги, предназначенные для выплат семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума.

В ее отношении заведено уголовное дело статье за «Мошенничество при получении выплат».

Подозреваемой назначено наказание в виде условного лишения свободы свободы сроком в 1 год и 4 месяца, а также испытательный срок 6 месяцев.

Приговор вступил в силу.

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