Рейсы до Турции и Египта могут появиться в международном аэропорте Ижевска

До начала перелетов необходимо увеличить авиапарк Фото: Амир Закиров

В аэропорте Ижевска могут появиться направления до Египта и Турции. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках ПМЭФ-2023.

Полеты будут возможны в 2024 году после начала работы аэропорта под международным статусом. В страны можно будет перевозить около 30 тысяч пассажиров.

"По поводу того, куда будут открыты рейсы. Иллюзий больших у нас нет, мы не будем выполнять дальнемагистральные перелеты, да это и не нужно. Планируемые направления - Турция и Египет, чтобы нашим жителям не приходилось ездить в аэропорты соседних регионов", - прокомментировал глава.

Однако международных перелетов сперва нужно дождаться, поскольку требуется увеличение авиапарка.

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