В акушерско-гинекологическом отделении городской поликлиники №10 Ижевска завершился ремонт

В каждом кабинете появилось оборудование. Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В городской поликлинике №10 закончился ремонт акушерско-гинекологического отделения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в ВКонтакте.
Ремонтные работы велись с октября 2022 года.
Внутри отделения отремонтировали полы, стены, привели в порядок кабинеты и холлы.
Каждый кабинет теперь оснащен оборудованием для проведения обследований.
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