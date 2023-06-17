В акушерско-гинекологическом отделении городской поликлиники №10 Ижевска завершился ремонт

В каждом кабинете появилось оборудование. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В городской поликлинике №10 закончился ремонт акушерско-гинекологического отделения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в ВКонтакте.

Ремонтные работы велись с октября 2022 года.

Внутри отделения отремонтировали полы, стены, привели в порядок кабинеты и холлы.

Каждый кабинет теперь оснащен оборудованием для проведения обследований.

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