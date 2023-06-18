Жители Удмуртии в среднем тратят на алкоголь 3,9 тысяч рублей за три месяца

Наибольшей популярностью пользуются пиво и пивные напитки Фото: Архив КП

В Удмуртии выросло потребление алкоголя, если сравнивать данные первого квартала прошлого года и 2023. Об этом говорит статистика Удмуртстата.

За январь – март 2023 года жители республики потратили на горячительные напитки 5,6 млрд рублей. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В среднем каждый житель региона тратит на спиртное 3,9 тысяч рублей в течение трех месяцев. Наибольшей популярностью пользуются пиво и пивные напитки.

Доля алкоголя в общем объеме оборота розничной торговли составляет 7,4%.

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