Двух пропавших женщин ищут в Ижевске

Слева - Наталья Таланова, справа - Татьяна Девятых. Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

В Ижевске уже несколько дней ищут двух пропавших женщин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Ищут Татьяну Викторовну Девятых 1959 года рождения и Наталью Александровну Таланову 1979 года рождения.

Татьяна Девятых не выходит на связь с 17 июня. У нее нет при себе телефона, по месту проживания на ул. Короткова отсутствует. Последний раз ее видели в супермаркете на ул. Петрова. Она была одета в синие джинсы, синюю джинсовку, белые кроссовки. При себе была бежевая женская сумка.

Наталья Таланова не выходит на связь с 12 июня. В своем доме по ул. Ракетной ее тоже не видели. Муж пропавшей в комментариях написал, что женщина может находиться в Увинском районе в деревне Киби-Жикья у подруги. Сам он находится на вахте.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавших, сообщите либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо в поисково-спасательный отряд по номеру 8-951-195-29-71.

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