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НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:48

Юноша 2005 года рождения погиб на реке Нылга в Удмуртии

Очевидцы обнаружили его вещи на берегу
Анастасия Захарова
Тело молодого человека обнаружили в реке Нылга Увинского района

Тело молодого человека обнаружили в реке Нылга Увинского района

18 июня произошла трагедия на воде: недалеко от деревни Кочур в Увинском районе погиб молодой человек 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Очевидцы сообщили, что на берегу реки лежат мужские вещи. Обращение поступило 18 июня в 1:30. А уже в 11:00 спасатели обнаружили тело.

Причины и обстоятельства происшествия установит следствие.

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