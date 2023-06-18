8 фото с празднования Гербера в Удмуртии

Символикой Гербера в 2023 году стала рыба. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии 17 июня отметили национальный праздник «Гербер» (0+). Он прошел в деревне Пихтовка Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Можно было отведать национальные блюда. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Гости могли познакомиться с традициями удмуртов. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Главной темой праздника стала рыба, которой славится деревня. Еще одна причина для избрания такой тематики – поверья удмуртов. Считалось, что земля держится на рогах быка, который стоит на огромной рыбе.

На празднике проходили культурные и спортивные мероприятия. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня мы всей республикой отмечаем удмуртский национальный праздник Гербер, который знаменует окончание весенне-полевых работ. В этот день мы вновь говорим спасибо нашему трудолюбивому народу, работникам сельского хозяйства, труженикам земли, благодаря которым наша республика живет в достатке и благополучии. Желаю всем хорошо отдохнуть после посевной и главное – собрать по осени хороший урожай!» – сказал на празднике министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров.

Гербер - праздник в честь окончания весенне-полевых работ. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На мероприятии работали мастер-классы, выставки, зоны угощений. Выступали творческие коллективы, в том числе ансамбль «Италмас».

Праздник посетили 20 тысяч гостей. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Проходили спортивные соревнования – например, всеудмуртский матч «Боны» vs «Бены» («да» у северных удмуртов – «бен», у южных «бон»). Также жители играли в Дэрембол и рыбный биатлон.

Праздник прошел в деревне Пихтовка Воткинского района. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Гости могли познакомиться с обрядами Удмуртии – свадебным, встречей гостей, освящением обрядовой каши.

На Гербере выступили творческие коллективы региона. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В следующем году Гербер пройдет в Шарканском районе.

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