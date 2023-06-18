Психолог рассказал, как стать хорошим отцом

Хороший отец должен быть психологически зрелым Фото: Диля Ахмадишина

Дмитрий Деулин, декан факультета экстремальной психологии, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук рассказал RT (18+), как стать хорошим отцом.

По мнению специалиста, главное – любовь к процессу воспитания детей.

«Чтобы сформировать эти элементы, необходимо осознанное понимание статуса отцовства, сознательное отношение к этому явлению и психологическая готовность. Любовь к отцовству закладывается еще в семье, где царит атмосфера любви и дружбы», – отмечает психолог.

Практику будущий мужчина получает еще в детстве, наблюдая за собственным отцом и репетируя процесс. Также многое зависит от общества: если оно «рекламирует» отцовство, то и стать хорошим папой легче.

Также отцу нужны такие качества, как мудрость, решительность, эмпатия, умение брать ответственность за свои поступки, психологическая зрелость.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Не железка, а дизайнерское решение: какие необычные скульптуры есть в Ижевске

8 фото с празднования Гербера в Удмуртии

Беззаботное детство: вспомнили, во что дети играли во дворах в советское время