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НовостиОбщество18 июня 2023 13:08

Психолог рассказал, как стать хорошим отцом

По его мнению, главное – любовь к воспитанию детей
Анастасия Захарова
Хороший отец должен быть психологически зрелым

Хороший отец должен быть психологически зрелым

Фото: Диля Ахмадишина

Дмитрий Деулин, декан факультета экстремальной психологии, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук рассказал RT (18+), как стать хорошим отцом.

По мнению специалиста, главное – любовь к процессу воспитания детей.

«Чтобы сформировать эти элементы, необходимо осознанное понимание статуса отцовства, сознательное отношение к этому явлению и психологическая готовность. Любовь к отцовству закладывается еще в семье, где царит атмосфера любви и дружбы», – отмечает психолог.

Практику будущий мужчина получает еще в детстве, наблюдая за собственным отцом и репетируя процесс. Также многое зависит от общества: если оно «рекламирует» отцовство, то и стать хорошим папой легче.

Также отцу нужны такие качества, как мудрость, решительность, эмпатия, умение брать ответственность за свои поступки, психологическая зрелость.

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