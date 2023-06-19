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НовостиОбщество19 июня 2023 2:36

Два новых праздника могут появиться в Удмуртии

Один будет отмечаться летом, другой – в сентябре
Екатерина АРДАШЕВА
Один из праздников будет посвящен национальному костюму

Один из праздников будет посвящен национальному костюму

Фото: Архив КП

Изменения в республиканском законе о праздничных днях обсудили в Ижевске на заседании постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Согласно предложению Главы Удмуртии, в республике предлагается праздновать День работника МФЦ. Отмечать его будут 27 июля. Кроме того, в третью пятницу сентября предлагается отмечать День национального костюма.

А вот День отца из числа праздничных дней Удмуртии предлагают исключить. Согласно указу президента России, этот праздник стал федеральным.

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