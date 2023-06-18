Имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова присвоили школе юных летчиков в Ижевске

Фото: пресс-служба администрации города
Школа юных летчиков в Ижевске получила имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Именно благодаря ему в Ижевске и появилась Школа юных летчиков. На открытии мемориальной доски был внук героя Алексей Пономарев. Он вручил в подарок школе портрет дедушки.
Сами курсанты возложили цветы к мемориальной доске и табличкам с именами летчиков на Аллее героев. Директор школы Ольга Шахова рассказала, что курсанты взяли шефство над могилой Александра Девятьярова.
«Мы поставили перед собой цель – разыскать могилу героя. Знали, что он захоронен на Александровском кладбище, но без точного месторасположения. Как при поиске без вести пропавших, выстроились в шеренгу и так обнаружили его могилу», – рассказала Ольга Шахова.
Ко дню рождения Александра Девятьярова курсанты покрасили забор у захоронения, заменили скамейку, побелили бордюр.
Напомним, в прошлом году школу юных летчиков открыли после ремонта. Там появилась новая парашютная вышка. Ради нее даже собирали макулатуру.
Справка
Александр Девятьяров родился в Каракулинском районе Удмуртии, в деревне Ильнеш в 1907 году. Учился в Оренбургском авиационном училище. Когда началась война, обучал летчиков и штурманов для ночных бомбардировок.
Сам воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах. В 1944 году увидел скопление танков врага. Тогда он нанес бомбоштурмовой удар, и пулеметным огнем подавил две артиллерийские батареи. Его подбили, но несмотря на это, герой сделал еще два захода и разбил технику фашистов.
Получил звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение заданий и проявленные при этом отвагу и героизм.
Вернулся в Ижевск в 1946 году. Руководил республиканским комитетом ДОСААФ, участвовал в возрождении Ижевского аэроклуба, стоял у истоков создания школы юных летчиков.
Скончался в 1985 году.
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