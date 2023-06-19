Уголовное дело возбудили в Удмуртии после гибели подростка в реке

Очевидцы обнаружили на берегу мужскую одежду. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

В Увинском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели на воде 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Тело обнаружили около деревни Кочур в Увинском районе в реке Нылга. Предварительная причина смерти – утопление.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей. А заодно напомнили родителям, что нужно ответственно относиться к вопросам безопасности при отдыхе детей у воды. Предпринимаются меры, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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