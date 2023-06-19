Второе место на Первенстве России по акватлону завоевала юная спортсменка из Удмуртии

Фото: vk.com/minsport_ur

Чемпионат и Первенство России по триатлону в спортивной дисциплине акватлон состоялись в Нижегородской области 16-17 июня. Соревнования, включающие в себя бег и плавание проходили на набережной Гребного канала. Спортсменка из Удмуртии Анастасия Романенко завоевала на них серебро. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минспорта на официальной странице ВКонтакте.

Всего в возрастной категории 16-19 лет участвовали 20 юниорок. Удмуртскую спортсменку на 1 минуту 20 секунд опередила соперница из Волгограда. Анастасия Романенко стала второй.

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