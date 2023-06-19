Жителя Ижевска осудили за публичные призывы к терроризму

Мужчину оштрафовали Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за призывы к терроризму осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Ранее мужчина публиковал в интернете посты, в которых распространял призывы к терроризму. Кроме того, подсудимый высказывал в своем окружении намерения совершения суицида.

На судебном заседании ижевчанин полностью признал вину. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и оштрафовал.

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