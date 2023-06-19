Новые канализационные трубы проложат в микрорайоне «Сельхозвыставка» в Ижевске

Работы уже начались. Фото: izh.ru

Канализационную насосную станцию №17 в Индустриальном районе Ижевска полностью отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Почти два км труб проложат от микрорайона «Сельхозвыставка» до РКБ №1. Подрядчик – ООО «Агроинвест» из Самары – уже приступил к работам. На объекте расчистили трассу, а также завезли материал и необходимую технику. Согласно контракту объект должны сдать к осени 2023 года.

«Существующие сейчас сети водоотведения устарели – на них периодически возникают аварийные ситуации. Подрядчик в течение лета протянет две параллельные нитки канализации из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения. И это, безусловно, улучшит качество предоставляемых нами услуг по водоотведению потребителям жилых комплексов «Цветочный город», «Апрель» и ряда важных медицинских учреждений города», – сообщает начальник службы заказчика «Ижводоканал» Татьяна Иванова.

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