Водитель легковушки сбил 46-летнюю женщину и 7-летнего мальчика в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 июня, в 22:00 на улице 1 мая в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

20-летний водитель «Лада Приора» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и сбил 7-летнего мальчика и 46-летнюю женщину. В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

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