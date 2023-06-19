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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:35

Водитель легковушки сбил 46-летнюю женщину и 7-летнего мальчика в Удмуртии

Пешеходы получили травмы
Софья Кель
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 июня, в 22:00 на улице 1 мая в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

20-летний водитель «Лада Приора» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и сбил 7-летнего мальчика и 46-летнюю женщину. В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

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