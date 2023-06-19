Роддома в Ижевске закрывают на профилактические обработки

В указанный период организуют маршрутизацию беременных женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 июня в Ижевске в связи с профилактической санитарно-гигиенической обработкой начнут закрываться роддома. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Так, в период с 26 июня по 17 сентября в Ижевске закроются три роддома:

– с 26 июня по 16 июля – Перинатальный центр (РКБ №1)

– с 17 июля по 7 августа – Роддом №6 (РКДЦ)

– с 28 августа по 17 сентября – Роддом №5 (ГКБ №7).

«Соблюдение режима стерильности – крайне важно для функционирования роддома. Во время чистки все помещения тщательно дезинфицируются, оборудование стерилизуется, все помещения облучаются ультрафиолетовыми лампами», – пояснила Пинчук.

В указанный период в республике организуют маршрутизацию беременных женщин. Пинчук отметила, что с 26 июня по 16 июля в Перинатальном центре останутся женщины с преждевременными родами на сроке 22-32 недель, а также пациентки с патологиями с 22 до 32 недель. Женщины в положении со всей республики с тяжелыми патологиями с 33 недель останутся в роддоме №6. Здесь же будут принимать женщин из Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов Ижевска с нормальными и преждевременными родами с 33 недели. А женщины из Устиновского, Малопургинского, Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов могут обращаться в роддом №5.

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