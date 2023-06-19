Откровенное интервью Александра Бречалова: как живет, работает и тренируется Глава Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Директор медиахолдинга Centre Digital&Media Анастасия Власова проработала три дня вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Зачем? Чтобы увидеть его в процессе работы и принятия решений, вместе с ним побывать на значимых объектах Ижевска и всей республики. А еще ей удалось заглянуть «за кулисы» публичной деятельности и увидеть, как устроено личное пространство Александра Бречалова. Интервью получилось большим и будет выходить по частям.

В первой части Александр Бречалов показал свой рабочий кабинет и личный блок в резиденции Главы. Что читает глава республики, какие витамины он пьет и зачем ему гитара? Когда и почему его замы встают в планку? От чего убегает руководитель региона, участвуя в супермарафонах, и что помогает ему снимать стресс? Все подробности читайте здесь.

Вот несколько интересных фрагментов из первой серии интервью:

О спорте

«Ты же не железный, тебе не пофиг, что происходит. И даже если ты медитируешь и как-то настраиваешь себя, мозг наш так устроен, что без снятия напряжения либо заболеешь, либо травма, либо срыв какой-то. Чтобы этого не дожидаться, есть инструменты и ритуалы, которые помогают быть в рабочем состоянии и в тонусе».

«Для руководителя региона страшнее всего ситуация, когда твой мозг в таком загоне, что ты вынужден принимать решения под давлением разных обстоятельств. И есть риск что-то решить на эмоциях или не вникнуть глубоко в проблему. Тогда решение будет неправильным. Чтобы этого не происходило, нужно очень четко ловить момент, когда сделать паузу, – поплавать, пробежаться или на велосипеде проехаться. Поэтому я не убегаю от проблем, а делаю перезагрузку мозга».

О социальных и исторических объектах

«С 1999 по 2017 годы в Ижевске не было построено ни одной школы. При растущей численности населения – это нонсенс! То есть столице региона не уделялось никакого внимания. Объем проблем, который был здесь накоплен к 2017 году, просто катастрофический. И надо было выбирать приоритеты. Я в 2017 году фиксировал себе ситуацию по дорогам, смотрел отчеты. В 2016 году знаете, сколько было на ижевские дороги выделено? 180 миллионов рублей. В столице! Я знаю причины, они в директории “политика”, не хочу туда лезть. Но нам нужно было наводить порядок с дорогами, ремонтировать больницы и другие социальные объекты. А то показывают фото садика – вот, Александр Владимирович, наше здание. В правом крыле мы едим, спим и занимаемся, а левое закрыто – потому что там тазики под протекающей крышей стоят. Бюджет – это один кошелек на все, поэтому надо было выбирать – историческая память и проектно-сметная документация за миллионы или восстанавливаем социальную инфраструктуру».

О дальнейшей реконструкции набережной Ижевска

«На набережной есть уже отреставрированная часть, и пока она еще в удовлетворительном состоянии. И есть планы по продолжению работ дальше от эспланады. Разработана проектно-сметная документация, проведена техническая экспертиза. Первый этап включает реставрацию участка от эспланады до Подборенки. Мы все это сделали заранее, я обратился с письмом к Президенту, получил резолюцию на Марата Шакирзяновича Хуснуллина (зампред правительства РФ – прим. ред.), что этот вопрос необходимо рассмотреть. Мы подали документы, и сейчас правительство РФ обсуждает вопрос по включению этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Потому что сумма там очень большая, более миллиарда рублей».

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