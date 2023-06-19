62-летнего чиновника из Удмуртии осудили за превышение должностных полномочий

Суд признал чиновника виновным Фото: Диля Ахмадишина

Начальника одного из территориальных отделов Алнашского района осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В мае 2022 года к чиновнику для выполнения обязательных работ отправили двух мужчин, которые ранее уклонились от отбытия части назначенного судом наказания. До сентября 2022 начальник территориального отдела вносил в листы ежедневного учета отработанных часов ложные сведения о мужчинах, а также скрывал это от уголовно-исполнительной инспекции.

Суд признал чиновника виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и оштрафовал.

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