За прошлую неделю в Удмуртии произошло 53 пожара

Два пожара произошло в лесах Красногорского и Сарапульского района. Фото: архив редакции

С 13 по 18 июня 2023 года в Удмуртии произошло 53 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Из них - 8 ландшафтных пожара. От огня пострадало четыре человека.

Два пожара произошло в лесах Красногорского и Сарапульского района. Общая площадь - 2, 16 га.

По предварительным данным, большинство возгораний произошли по вине человека.

Кроме этого, на прошлой неделе спасатели выезжали на 24 автомобильные аварии. К сожалению, один человек погиб и 22 человека пострадали.

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