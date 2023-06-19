До 4 июля в Ижевске ограничат подачу ГВС в 221 доме

Жителей просят соблюдать меры безопасности Фото: Мария Бакланова

В столице Удмуртии продолжается период гидравлических испытаний теплосетей. Согласно графику, размещенному на сайте филиала «Т Плюс» в Удмуртии, в период с 20 июня по 4 июля энергетики проведут еще два этапа проверок.

Так, с 20 июня по 03 июля без горячей воды останутся жители домов по адресам:

В.Сивкова 86, 88, 90

К.Либкнехта 6, 8, 10, 14, 16

Красноармейская 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86Б, 88

Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165

Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151.

Кроме того, в период с 21 июня по 04 июля подачу ГВС приостановят в следующих домах:

Буммашевская 3

В.шоссе 10, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110Б, 116, 116а, 12, 120, 120а, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 12а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138Б, 14, 140, 144, 144Б, 146, 148, 150, 16, 16а, 16в, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 74Б, 76, 78, 78а, 8, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 90а, 90Б, 92, 92а, 94, 96, 98

Дзержинского 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 48Б, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 71а, 9

Кунгурцева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Славянское шоссе 0/1.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать меры безопасности. Отметим, что в указанный период подача ГВС также будет ограничена в еще 196 домах. Энергетики закончат работы до 27 июня.

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