Оплатить проезд в автобусах №8 и 79 в Ижевске теперь можно в мобильном приложении

Фото: @ipopat_izhevsk

На автобусных маршрутах №8 и 79 в Ижевске тестируется приложения для оплаты проезда «Удмуртия транспорт». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

«Реализация данного проекта направлена на повышение комфорта и качества пассажирских перевозок. Тестирование нового способа оплаты проезда проходит на двух бескондукторных автобусах в Ижевске. После того, как все процессы будут отлажены, мы планируем предоставить возможность оплачивать проезд через мобильное приложение и на других маршрутах, работающих без кондуктора, –сообщил исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Для оплаты проезда нужно в первую очередь установить на гаджет мобильное приложение «Удмуртия транспорт». Затем уже в салоне автобуса необходимо отсканировать QR-код или включить Bluetooth и геолокацию, а затем выбрать свой маршрут и оплатить поездку. Электронный билетик появится на экране вашего телефона.

Также в приложении можно отследить движение общественного транспорта и свериться с расписанием маршрутов.

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