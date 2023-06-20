Движение транспорта ограничат на улице Баранова в Ижевске до 7 июля

Ограничение транспорта с 22 июня по 7 июля. Фото: администрация Ижевска

С 22 июня в Ижевске ограничат движение транспорта на улице Баранова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке в районе остановки «Ветлечебница», со стороны молл «Матрица» проведут капитальный ремонт теплотрассы. 22 июня с 0:30 до 4:00 временно перекроют движение транспорта по направлению в центр. Автомобили будут двигаться по встречной полосе.

Ограничение транспорта 22 июня. Фото: администрация Ижевска

В период с 22 июня по 7 июля специалисты проведут работы без перекрытия движения, но с ограничением доступа к остановочному «карману». Для пассажиров организуют временный переход к остановке.

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