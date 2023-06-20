Управляющего ТСЖ в Сарапуле подозревают в краже 600 тысяч рублей у жильцов

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Сарапуле по подозрению в мошенничестве задержали 41-летнего управляющего ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские установили, что мужчина заключил от имени ТСЖ договор на проведение капитального ремонта с организацией, учредителем которой он являлся. Задержанный завысил объем работ в документации и таким образом незаконно обогатился на более чем 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В ходе обыска в квартире и офисах задержанного изъяты техника, документация и мобильные телефоны. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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