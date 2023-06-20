Фрагменты бомбардировщика времен Великой Отечественной войны нашли в Удмуртии

Фото: @id6403092

Недалеко от деревни Малые Калмаши поисковики Удмуртии и Татарстана обнаружили фрагменты бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает депутат Госдумы России Лариса Буранова.

За три дня работы специалисты нашли два мешка фрагментов. Удалось выяснить, что авиакатастрофа произошла 23 марта 1942 года.

Фото: @id6403092

«Прямо в поле (скорее всего, зацепившись за холм – сказались сложные погодные условия) упал бомбардировщик, все члены экипажа погибли на месте. Перегоняли самолет из Красноярска в Ярославль. И если бы не катастрофа, через неделю он был бы на фронте», – сообщает Буранова.

Известно имя одного из бойцов борта – командира, летчика Колодкина Александра Аверьяновича. Сейчас поисковики ищут родственников военнослужащего, а также устанавливают личности других мужчин. Есть предположение, что двое из них являются уроженцами Иркутска и Красноярска.

На старом кладбище мужчин похоронили в братскую могилу, но где именно местные жители не знают. Поэтому памятник, на котором появятся имена погибших солдат, установят в центре деревни.

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