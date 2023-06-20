Специалист рассказал жителям Удмуртии об эффективных способах формирования сбережений

Большинство россиян хранят деньги на банковских счетах или наличными Фото: Ульяна Колмогорова

Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов в беседе с RT назвал эффективные способы формирования сбережений. Эксперт перечислил не только преимущества методов, но и их риски.

«Часто россияне не ориентируются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах. Самыми популярными средствами хранения сбережений остаются наличные и банковские вклады», – сообщил специалист.

Главным риском хранения денег такими способами является инфляция – у сбережений просто снизится покупательная способность и вы останетесь ни с чем. Другая опасность – это человеческий фактор. Соблазн потратить сбережения на ежесекундную потребность весьма велик. Но зато эти инструменты отлично подойдут для текущих расходов и больших покупок – техника, машина.

«Если же в ближайшие месяцы крупных покупок не планируется, то деньги разумно распределить между несколькими инструментами, позволяющими получать доход с вложений. Это поможет защититься от инфляции и приумножить накопления», — посоветовал эксперт.

Часть денег можно положить на вклад или накопительный счет под проценты. Оба инструмента подходят для подушки безопасности.

«Депозит позволяет получать с вложений прибыль, размер которой зависит от срока вклада. Хранение средств на депозите может быть безопаснее, чем в других инструментах, ведь государство обеспечивает страхование вкладов», – объясняет Гилязов.

Другим преимуществом можно назвать возможность быстрого вывода средств, но тут есть одно небольшое «но» – проценты могут потеряться. Также, если инфляция превысит ставку по вкладу, то реальная стоимость накоплений снизится.

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