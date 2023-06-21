Спасатели Удмуртии освободили застрявшего в машине двухлетнего ребенка

Спасатели передали ребенка родителям. Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

20 июня спасателям Удмуртии удалось вызволить на свободу двухлетнего малыша, который оказался запертым в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

В службу спасения позвонили родители ребенка – по их словам, малыш закрыл двери самостоятельно, а открыть машину у них никак не получалось. На место тут же выехал отряд специалистов.

С помощью набора для вскрытия автомобилей спасатели открыли машину и передали малыша родителям. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Машину вскрыли с помощью специального устройства. Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

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