Дополнительные выборы пройдут в Удмуртии 9 и 10 сентября

Дополнительные осенние выборы пройдут в течение двух дней Фото: Архив КП

Дополнительные и повторные выборы в Удмуртии пройдут 9 и 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики ВКонтакте.

Соответствующее решение приняли члены избиркома региона на заседании 20 июня.

«Двухдневное голосование – это общая позиция председателей территориальных комиссий, где будут проходить выборы», – сообщает председатель комиссии Светлана Пальчик.

Члены комиссии уверены, что такой формат упростит процесс выборов и для избирателей, и для участковых комиссий.

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