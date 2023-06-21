Мужчина погиб при пожаре в Удмуртии 21 июня

Пламя полностью уничтожило постройку. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

21 июня, в 00:33 на улице Витуса Беринга при пожаре погиб мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в доме-бане. По предварительным данным, причиной происшествия стало отсутствие или несоответствие размеров разделки бани от дымовой трубы. В результате возгорание полностью уничтожило здание и имущество на 42 кв.м. Обстоятельства трагедии уточняются.

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