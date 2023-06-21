Более 140 тысяч рублей украли у жительницы Ижевска под предлогом покупки путевки в санаторий

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

47-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенников во время поиска санатория для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В середине июня женщина нашла в интернете сайт санатория в Краснодарском крае и решила забронировать путевку. Для этого она оставила в соответствующей графе свои номер телефона и электронную почту. Вскоре в одном из мессенджеров ижевчанка получила сообщение с незнакомого номера, в котором ей отправили форму для якобы оплаты отдыха. Женщина ввела данные своей банковской карты и отправила на указанный счет 85 тысяч рублей. Затем мошенники заявили, что произошел технический сбой, и для возврата денег женщине нужно было перейти по ссылке. Когда потерпевшая выполнила инструкцию неизвестных, с ее счета списалось еще 58 тысяч рублей. После этого женщина позвонила в санаторий и узнала, что на ее имя путевки не бронировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.

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